Баишево
Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
847Баишева (Касимголова), д. башк.при рч. Уртазыме.2117177230222Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
406. Баишева (Касимголова), деревня бывшая государственная, при речке Уртазыме, дворов 80, жителей 520, молитвенный дом
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
524803Баишеводеревня52°29'00"58°32'00"N-40-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Баймакский муниципальный район, Сельское поселение Ишмухаметовский сельсовет
80606425106д Баишеводеревня