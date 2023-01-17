село Яреськи, село Яреськи, Полтавська область (на 2018) — Familio

Яреськи

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
3029Яреськи, мест. вл., каз. и казач.при р. Псле.3027322895994Церковь православная 1. Ярмарок 4. Заводов 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Яреськовская волость
686. Яреськи, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Псле, дворов 308, жителей 1950, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь правосла Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Яреськовская волость
1.0Яреськи местечкоЯреськовское козаков252482117219119741885
1.0Яреськи местечкоЯреськовское крестьян собственников25454448143177148325
1.0Яреськи местечкоЯреськовское казенных крестьян252319729271163

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19603Яреськиселоцентр сільської радир-н Шишацькийсільрада Яреськівська
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