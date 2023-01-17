Яреськи
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3029Яреськи, мест. вл., каз. и казач.при р. Псле.3027322895994Церковь православная 1. Ярмарок 4. Заводов 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
686. Яреськи, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Псле, дворов 308, жителей 1950, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь правосла Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Яреськи местечкоЯреськовское козаков—25248211—7219119741885
1.0Яреськи местечкоЯреськовское крестьян собственников—25454448143177148325
1.0Яреськи местечкоЯреськовское казенных крестьян—252319—729271163
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19603Яреськиселоцентр сільської радир-н Шишацькийсільрада Яреськівська