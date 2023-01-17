деревня Животово, деревня Животово, Одоевский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Животово

Одоевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Одоевский уезд
3358Животово, сц. каз.при рч. Малой Мизгее.182567367386
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Одоевский уезд, Спасская волость
958. Животово, сельцо бывшее владельческое, при речке М. Мезгее, дворов 105, жителей 767, волостное правление (уездный город в 16 верстах), часовня, дегтярный з. В 5 верс Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Одоевский район
8274Животоводеревня53°52'с.ш.36°27'в.д.N-37-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Одоевский муниципальный район, Южно-Одоевское сельское поселение
70636475191д Животоводеревня
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