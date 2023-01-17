Кохановка
Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Кохановка 1, з., жит. 19 (8 м. 10 ж.), дес. 62, у. гор. 3 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Свенцяны 3 в.
Кохановка 2, з., жит. 28 (15 м. 13 ж.), дес. 26, у. гор. 4 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Свенцяны 4 в.
Кохановка 3, з., жит. 16 (7 м. 9 ж.), дес. 42, у. гор. 3 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Свенцяны 3 в.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Kochanovkos k.