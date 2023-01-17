деревня Кохановка, деревня Кохановка, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Кохановка

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Свенцянская волость
Кохановка 1, з., жит. 19 (8 м. 10 ж.), дес. 62, у. гор. 3 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Свенцяны 3 в.
Кохановка 2, з., жит. 28 (15 м. 13 ж.), дес. 26, у. гор. 4 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Свенцяны 4 в.
Кохановка 3, з., жит. 16 (7 м. 9 ж.), дес. 42, у. гор. 3 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Свенцяны 3 в.

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Švenčionių rajono savivaldybė, Švenčionių seniūnija
Kochanovkos k.
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