Населенное место

Кохановка 1, з., жит. 19 (8 м. 10 ж.), дес. 62, у. гор. 3 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Свенцяны 3 в.

Кохановка 2, з., жит. 28 (15 м. 13 ж.), дес. 26, у. гор. 4 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Свенцяны 4 в.