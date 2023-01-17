Дмитрашковка
Вінницька область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список важнейших селений
1131. Дмитрашковка, село бывшее владельческое, при речке Христичке, дворов 340, жителей 2203, церковь православная, 3 питейных дома, 3 водяных мельницы
Населенные места Подольской губернии 1905 года
НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Дмитрашковка7063513508
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-2083Дмитрашківкаселоцентр сільської радир-н Піщанськийсільрада Дмитрашківська