село Дремово-Черемошки, село Дремово-Черемошки, Конышевский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Дремово-Черемошки

Конышевский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Льговский уезд
1216Черемошки Дремовы, д. каз. и вл.при рч. Котлевке.21½18½49224215
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Льговский уезд, Конышевская волость
507. Дремовы Черемошки, деревня бывшая владельческая и государственная, при речке Котлевке, дворов 85, жителей 610

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Конышевский район
51297Дремово-Черемошкисело51°51'35°22'M-36-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Конышевский муниципальный район, Сельское поселение Захарковский сельсовет
38616420106с Дремово-Черемошкисело
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