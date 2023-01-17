село Елизаветинка, село Елизаветинка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Елизаветинка

Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Каинский уезд, Юдинская волость
24Село Елизаветинское67615515140

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Чистоозерный район
80682Елизаветинкасело54°45'76°29'N-43-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Чистоозерный муниципальный район, Сельское поселение Елизаветинский сельсовет
50658404101с Елизаветинкасело
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