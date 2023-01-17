посёлок Контрибуцев, посёлок Контрибуцев, Даниловская волость, Усть-Медведицкий округ (на 1915) — Familio

Контрибуцев

Даниловская волость, Усть-Медведицкий округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1871Контрибуцев (Лубянский), пос. вл.при рч. Лубянке.16265252242
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Даниловская волость
1979Контребуцевский поселок, Даниловской волости, при реке Лубянке129756578565Сельское правление, 1 уч.6391758
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