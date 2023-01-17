село Дубинино, село Дубинино, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Дубинино

Шарыповский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Шарыповская волость
434Дубинина, д. (п. уч. Дубининский г. м. в., 485 долей), на рч. Берешь; 2-кл. н. шк. М. Н. Пр.; кред. т-во; хлеб.-з. маг.20496096115

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Шарыповский район
138258Дубининосело55°41'89°07'N-45-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Шарыповский муниципальный район, Сельское поселение Родниковский сельсовет
4658415106с Дубинино#Н/Д
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