деревня Залазы, деревня Залазы, Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Залазы

Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О рассмотрении плана дер. Залазы Павской волости Лужского у. ; план. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись 30. Дело Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Залазы, Павской волости, Лужского уезда, Е. Алексеевым. 1893–1900 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
По жалобе крестьян дер. Залазы Павской волости Лужского уезда Алексея и Федора Гавриловых на постановление уездного съезда. 1909–1910 гг. // Центральный государственный и Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд, Павская волость
255. Залага, деревня бывшая владельческая, дворов 34, жителей 148, волостное правление (уездный город в 80 верстах), часовня, почтовая станция. В 4 верстах — 2 кожев. зав Показать все

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Павская волость
Залазы д.805 стан227 участок4станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Струго-Красненский район
61459Залазыдеревня58°06'с.ш.29°27'в.д.O-35-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Струго-Красненский муниципальный район, Сельское поселение Новосельская волость
58656443120д Залазыдеревня
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