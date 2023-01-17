Залазы
Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
О рассмотрении плана дер. Залазы Павской волости Лужского у. ; план. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись 30. Дело Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Залазы, Павской волости, Лужского уезда, Е. Алексеевым. 1893–1900 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
По жалобе крестьян дер. Залазы Павской волости Лужского уезда Алексея и Федора Гавриловых на постановление уездного съезда. 1909–1910 гг. // Центральный государственный и Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
255. Залага, деревня бывшая владельческая, дворов 34, жителей 148, волостное правление (уездный город в 80 верстах), часовня, почтовая станция. В 4 верстах — 2 кожев. зав Показать все
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Залазы д.805 стан22–7 участок4станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
61459Залазыдеревня58°06'с.ш.29°27'в.д.O-35-071
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
58656443120д Залазыдеревня
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