село Усть-Кан, село Усть-Кан, Усть-Канский муниципальный район, Республика Алтай (на 2019) — Familio

Усть-Кан

Усть-Канский муниципальный район, Республика Алтай (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Бийский уезд, Сентелекская волость
10Село Усть-Кан9053798043
Бийский уезд, 2, 3, 4 Алтайские дючины
8Село Усть-Канское8512272737

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Алтай, Усть-Канский район
13534Усть-Кансело50°56'с.ш.84°46'в.д.M-45-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Алтай, Усть-Канский муниципальный район, Усть-Канское сельское поселение
84635465101с Усть-Кансело
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