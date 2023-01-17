выселок Казаки, выселок Казаки, Казанская волость, Уфимский уезд (на 1906) — Familio

Казаки

Казанская волость, Уфимский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
выселок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Казанская волость
15Казачий выс., при р. Кармасане, вод. мел.421052126Земледелие
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