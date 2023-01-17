село Чердаты, село Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область (на 2019) — Familio

Чердаты

Зырянский муниципальный район, Томская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Маринский округ
2330Чердат, с. каз.при р. Чулыме.1616036129112Церковь православная 1.
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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Мариинский уезд, Зырянская волость
5Село Чердатское 14513235120

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Томская область, Зырянский район
136204Чердатысело56°57'с.ш.86°57'в.д.O-45-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Томская область, Зырянский муниципальный район, Чердатское сельское поселение
69620440101с Чердатысело
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