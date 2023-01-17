деревня Буртасы, деревня Буртасы, Вурнарский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Буртасы

Вурнарский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Ядринский уезд
3930Буртасы, д. каз. (4)при овраге Хозям-Сирма.731256150191
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Ядринский уезд, Норусовская волость
Бурдасы, Норусовской (состоит из дер.: Толды-Бурдасы и Шалды-Бурдасы)см. кажд. в отдельности
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Толды-Бурдасы, Норусовскойчуваши651
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Вурнарский район
120546Буртасыдеревня55°30'с.ш.46°53'в.д.N-38-022
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