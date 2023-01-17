Населенное место

Хоружевцы, (кирпич. зав.), з. (Дембовецкого), жит. 10 (5 м. 5 ж.), дес. —, у. гор. 12 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Лида 13 в.