хутор Калиновский, Дмитровский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Калиновский

Дмитровский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Дмитровский уезд, Домаховская волость
Хут. Ковелинский15Город Дмитровск

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Круглинская волость
45244КалинкинпоселокДомаховскийВсего: 12. Крестьянского типа: 12.36357115.54.34.3Комаричи, М.-К.-В. ж. д.: 16 км.п.-т. о. Дмитровск: 15,5 км.

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