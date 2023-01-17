деревня Ермаково, деревня Ермаково, Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ермаково

Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьян дер. Ермаково Родюкинской волости Рыжкова, Сопиловых, Капустиных и др. об аренде земли. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. О Показать все

Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Родюкинская волость
Ермакова4239½

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Никольский уезд, Родюкинская волость
1084. Ермакова, деревня бывшая государственная, при речке Анданге, дворов 19, жителей 136, 2 дегтярных завода

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Никольский район
33209Ермаководеревня59°26'с.ш.45°50'в.д.O-38-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Никольский муниципальный район, Завражское сельское поселение
19634420131д Ермаководеревня
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