Ермаково
Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьян дер. Ермаково Родюкинской волости Рыжкова, Сопиловых, Капустиных и др. об аренде земли. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. О Показать все
Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Ермакова4239½
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1084. Ермакова, деревня бывшая государственная, при речке Анданге, дворов 19, жителей 136, 2 дегтярных завода
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33209Ермаководеревня59°26'с.ш.45°50'в.д.O-38-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19634420131д Ермаководеревня
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