деревня Егорьевское, деревня Егорьевское, Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Егорьевское

Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
3925Егорьевское (Георгиевское), с. вл.при рч. Ёрге.2218187593Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Мышкинский уезд, Егорьевская волость
12. Егорьевское, село бывшее владельческое, при речке Ерге, дворов 25, жителей 125, волостное правление (уездный город в 22 верстах), 2 церкви православных, школа, лавка. Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Егорьевская волость
с. Егорьевское II. Егорьевское общество3622320Георгиевский приход
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Угличский уезд, Ермоловская волость
ус. Егорьевское62
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Угличский район
4299Егорьевскоедеревня57°37'с.ш.38°16'в.д.O-37-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Угличский муниципальный район, Отрадновское сельское поселение
78646475136д Егорьевскоедеревня
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