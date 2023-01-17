Егорьевское
Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3925Егорьевское (Георгиевское), с. вл.при рч. Ёрге.2218187593Церквей православных 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
12. Егорьевское, село бывшее владельческое, при речке Ерге, дворов 25, жителей 125, волостное правление (уездный город в 22 верстах), 2 церкви православных, школа, лавка. Показать все
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. Егорьевское II. Егорьевское общество36223—20Георгиевский приходПоказать скан
ус. Егорьевское62———Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4299Егорьевскоедеревня57°37'с.ш.38°16'в.д.O-37-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78646475136д Егорьевскоедеревня