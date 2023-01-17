село Подольское, село Подольское, Красносельский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Подольское

Красносельский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Костромской уезд
707Подольское, с.при рч. Сурке.4053688104Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Костромской уезд, Красносельская волость
482. Подольское, село бывшее владельческое, при реках Волге и Сурке, дворов 49, жителей 305, церковь православная, торжок 15-го авг.

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Костромской уезд, Красносельская волость
Подольское с., ш.р. Волга40883541802374173 маст. сереб. издел.куст.-сер.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Красносельский район
5916Подольскоесело57°30'00"41°19'00"O-37-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Красносельский муниципальный район, Подольское сельское поселение
34616416101с Подольскоесело
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