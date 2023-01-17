Деньгины
Слободской муниципальный район, Кировская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
13675Пронинская (Деньгинцы), д. каз.при рч. безымянной.4461624Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1215. Пронинская (Деньгины), деревня бывшая государственная, при речке Петерихе, дворов 10, жителей 57, овчинный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
230287Деньгиныдеревня58°42'50°07'O-39-041
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
33635456116д Деньгиныдеревня