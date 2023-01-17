деревня Казимировка, деревня Казимировка, Оратовская волость, Липовецкий уезд (на 1900) — Familio

Казимировка

Оратовская волость, Липовецкий уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Липовецкий уезд, Оратовская волость
768. Казимировка, деревня бывшая владельческая, при реке Роси, дворов 54, жителей 338, школа, водяная мельница

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Липовецкий уезд, Оратовская волость
Казимировка дер.
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