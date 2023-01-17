Казимировка
Оратовская волость, Липовецкий уезд (на 1900)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
768. Казимировка, деревня бывшая владельческая, при реке Роси, дворов 54, жителей 338, школа, водяная мельница
Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Казимировка дер.