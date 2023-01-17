деревня Печерза, деревня Печерза, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Печерза

Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянам В.-Устюгского уезда Страдной волости д. Печерза И. Маркову и д. Нижняя Кичуга А. Реутову заготовки леса в даче д. Верховина Страдной волости. Показать все
Дело о разрешении крестьянину д. Печерза Страдной волости В.-Устюгского уезда И. Маркову сплава леса в г. Архангельск. 1907–1908 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фо Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
10630Печерза (Печержа), д. каз.при р. Сухоне.4848125258
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Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Страдная волость
5858ПечерзаНижне-Ерог.Успенскийбывшие государственные407348981

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Великоустюгский район
33592Печерзадеревня60°38'с.ш.45°43'в.д.P-38-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, Марденгское сельское поселение
19614428208д Печерзадеревня
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