деревня Утяшино, деревня Утяшино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Утяшино

Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1030Утяшева, деревня.при рч. Тюе.1211262201225Тп. 199 - 223. Р. 2 - 2. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Кубиязовская волость
792. Утяшева, деревня бывшая государственная, при речке Тюе, дворов 78, жителей 244, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Кубиязовская волость
30Утяшина, д. при р. Тюе, прос. дор., магом. учил., мечеть, бак. лав.1233139417399Земледелие и лесной промысел

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Аскинский район
522787Утяшинодеревня56°06'00"56°48'00"O-40-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Аскинский муниципальный район, Сельское поселение Кубиязовский сельсовет
80604428116д Утяшинодеревня
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