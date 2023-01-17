деревня Урывки, деревня Урывки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Урывки

Елецкий муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Елецкий уезд
1364Урывки (Бухтеярова), сц. вл.при пруде.242417146147
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Елецкий уезд, Афанасьевская (бывшая Петровская) волость
392. Урывки (Бахтеарово), сельцо бывшее владельческое, дворов 40, жителей 261, картоф. мучн. з.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Елецкий район
79230Урывкидеревня52°33'00"38°14'00"N-37-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Елецкий муниципальный район, Сельское поселение Волчанский сельсовет
42621412111д Урывкидеревня
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