Населенное место

Горни, ферма (Каз.), жит. 4 (3 м. 1 ж.), дес. 3, у. гор. 4 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 4 в., ст. ж. д. Лида 4 в.

Горни, выс. (Винцукевича), жит. 5 (4 м. 1 ж.), дес. 19, раз. см. пред.