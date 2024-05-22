деревня Горни, Лидский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Горни

Лидский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Лидская волость
Горни, ферма (Каз.), жит. 4 (3 м. 1 ж.), дес. 3, у. гор. 4 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 4 в., ст. ж. д. Лида 4 в.
Горни, выс. (Винцукевича), жит. 5 (4 м. 1 ж.), дес. 19, раз. см. пред.
Горни, д., жит. 242 (134 м. 118 ж.), дес. 318, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Лидский район, Третьяковский сельсовет
д Горни148

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Лидский район, Третьяковский сельсовет
д. Горни98

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