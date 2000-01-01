деревня Карагаева, деревня Карагаева, Гирей-Кипчакская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906) — Familio

Карагаева

Гирей-Кипчакская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2580Карагаева, деревня.при рч. Таре.8580269291Б. — Пчеловодство, работы на заводах и золотых приисках.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Гирей-Кипчакская волость
3Карагаева, д. на прос. дор., при р. Зилиме125354310698Земледелие
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