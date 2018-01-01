деревня Туфаново, Грязовецкий район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Туфаново

Грязовецкий район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о зачете единовременного взноса крестьянки дер. Туфанова Огарковской волости Грязовецкого уезда М. Ф. Новиковой 163 рублей за выкуп двух наделов земли. 1891–1892 гг. Показать все
Дело по прошению крестьянина Грязовецкого уезда Огарковской волости деревни Туфаново Суворова Петра Матвеева о переосвидетельствовании негодных к воинской службе крестьян Показать все
Дело об утверждении распоряжения земского начальника 3 участка Грязовецкого уезда о выдаче хлебной ссуды крестьянам дер. Труфаново Огарковской волости. 1913 г. // Гос. ар Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3396Туфаново, д. вл.при р. Комье.164225973

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
Д. Туфанова9Ник. Мих. Клементьев52

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Огарковская волость
ТуфановоТуфан. 2-ебывшие помещичьи244961
8bТуфановоТуфан. 1-ебывшие помещичьи152232
ТуфановоБунгуевскоебывшие помещичьи71418

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Комьянский сельсовет
Туфаново 1892деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 20 км. Летнее: —.Зимнее: 29 км. Летнее: —.3734

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
35380Туфановодеревня59°03'с.ш.40°19'в.д.O-37-033

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