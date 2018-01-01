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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о зачете единовременного взноса крестьянки дер. Туфанова Огарковской волости Грязовецкого уезда М. Ф. Новиковой 163 рублей за выкуп двух наделов земли. 1891–1892 гг. Показать все
Дело по прошению крестьянина Грязовецкого уезда Огарковской волости деревни Туфаново Суворова Петра Матвеева о переосвидетельствовании негодных к воинской службе крестьян Показать все
Дело об утверждении распоряжения земского начальника 3 участка Грязовецкого уезда о выдаче хлебной ссуды крестьянам дер. Труфаново Огарковской волости. 1913 г. // Гос. ар Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3396Туфаново, д. вл.при р. Комье.164225973
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
Д. Туфанова9Ник. Мих. Клементьев5—2
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
8аТуфановоТуфан. 2-ебывшие помещичьи244961
8bТуфановоТуфан. 1-ебывшие помещичьи152232
8сТуфановоБунгуевскоебывшие помещичьи71418
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Туфаново 1892деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 20 км. Летнее: —.Зимнее: 29 км. Летнее: —.3734
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35380Туфановодеревня59°03'с.ш.40°19'в.д.O-37-033