- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Оршанский уезд
Им. Бабиничи20А. Ф. Печковский2794893
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
236. Бабиничи, село бывшее владельческое, дворов 30, жителей 226, церковь православная, водяная мельница
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
35Село БабиничишоссеколодцеБабиничск. с. об. 61214226Бабиничск. пр. 6541
41Им. Бабиничишоссер. Днепре и р. Лещеотст. г.-м. Рейну, лютер. 141Лютер. 6642
52Бывшая корчма Бабиничи шоссеколодцеотст. г.-м. О. Ф. Рейну, лют. 112Бабиничск. пр. 6541
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Бабиничи540