агрогородок Бабиничи, агрогородок Бабиничи, Оршанский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Бабиничи

Оршанский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Оршанский уезд
Им. Бабиничи20А. Ф. Печковский2794893

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Горецкий уезд, Пугляевская волость
236. Бабиничи, село бывшее владельческое, дворов 30, жителей 226, церковь православная, водяная мельница

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Горецкий уезд, Пугляевская волость
35Село БабиничишоссеколодцеБабиничск. с. об. 61214226Бабиничск. пр. 6541
41Им. Бабиничишоссер. Днепре и р. Лещеотст. г.-м. Рейну, лютер. 141Лютер. 6642
52Бывшая корчма Бабиничи шоссеколодцеотст. г.-м. О. Ф. Рейну, лют. 112Бабиничск. пр. 6541

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Оршанский район, Бабиничский сельсовет
аг. Бабиничи540
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