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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9736Кузнецовская, д. удел.при рч. Леменьге.8171122423Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1489. Михайловская (Кузнецовская), деревня бывшая удельная, при речке Коровьей, дворов 23, жителей 152, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6969КузнецовскоеШебенгское.Троицко-Шебенгскийбывшие удельные8512113326
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Кузнецовская 2805деревняЗимнее: 0,5 км. Летнее: —.Зимнее: 11 км. Летнее: —.Зимнее: 320 км. Летнее: —.1617
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
276204Кузнецовскаядеревня60°25'с.ш.43°36'в.д.P-38-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642442271д Кузнецовскаядеревня