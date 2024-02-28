деревня Варяшбаш, деревня Варяшбаш, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Варяшбаш

Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Ново-Артауловская волость
3) д. Варяш-Башь или Шатун на р. Варяше, мечетьНово-Артауловское общество48151158ВотчинникиМагометанеБашкиры1275

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Янаульский район
663682Варяшбашдеревня56°23'00"54°51'00"O-40-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Янаульский муниципальный район, Сельское поселение Новоартаульский сельсовет
80659460126д Варяшбашдеревня
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