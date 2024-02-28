село Сергиевский Боровок, село Сергиевский Боровок, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Сергиевский Боровок

Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2326Боровок Сергиевский, с. вл.при р. Хупте.355090406443Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Просечинская волость
939. Сергиевский Боровок, село бывшее владельческое, при речке Хупте, дворов 92, жителей 611, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Александро-Невский район
1131Сергиевский Боровоксело53°30'с.ш.40°15'в.д.N-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Александро-Невский муниципальный район, Каширинское сельское поселение
61620450121с Сергиевский Боровоксело
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