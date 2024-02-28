деревня Науятрёбяй, деревня Науятрёбяй, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020) — Familio

Науятрёбяй

Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Ковенская губерния, Ковенский уезд
Новотржебы12Бачижмальская4654

Список населённых мест Ковенской губернии 1892 года

НазваниеСтанОт уездного городаОт волостного правленияОт становой квартирыОт почты или ж/д станции
Ковенская губерния, Ковенский уезд, Красносельская волость
Новотржебы, имение94511912109

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Kauno apskritis, Kauno rajono savivaldybė, Babtų seniūnija
Naujatriobių k.
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