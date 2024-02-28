Эжяринчишке
Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Озерщизна, в., (Комар), жит. 14 (6 м. 8 ж.), дес. 80, у. гор. 5 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Свенцяны 5 в.
Озерщизна, з., оз. Пекарское, жит. 17 (11 м. 6 ж.), дес. 23, у. гор. 7 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Свенцяны 7 в.
Список населённых пунктов Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Ežerinčiškės k.