деревня Эжяринчишке, деревня Эжяринчишке, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Эжяринчишке

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Михайловская волость
Озерщизна, в., (Комар), жит. 14 (6 м. 8 ж.), дес. 80, у. гор. 5 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Свенцяны 5 в.
Озерщизна, з., оз. Пекарское, жит. 17 (11 м. 6 ж.), дес. 23, у. гор. 7 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Свенцяны 7 в.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Švenčionių rajono savivaldybė, Cirkliškio seniūnija
Ežerinčiškės k.
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