село Игнатово, село Игнатово, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Игнатово

Сергачский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Княгининский уезд
3040Игнатово, с. вл.при безымянных озерах.281770248290Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Яковлевская волость
766. Игнатово, село бывшее владельческое, при речке Пьяне, дворов 91, жителей 542, церковь православная, школа, 3 шерстоб., 2 кузницы

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Княгининский уезд, Яковлевская волость
с. Игнатово57832324
псл. Лепешкинский69353515
Дом при водяной мельнице Скалон при с. Игна тове530304
Хутор: Скалона при с. Игнатове1432324

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Сергачский район
18061Игнатовосело55°34'45°08'N-38-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сергачский муниципальный район, Сельское поселение Камкинский сельсовет
22648428111с Игнатовосело
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