деревня Толейкяй, деревня Толейкяй, Elektrėnų savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Толейкяй

Elektrėnų savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Евьевская волость
Толейки, д, жит. 3 (2 м. 1 ж.), дес. 1, у. гор. 20 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Евье 10 в.
Трокский уезд, Сумелишская волость
Толейки, д., жит. 131 (68 м. 63 ж.), дес. 138, у. гор. 20 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Евье 8 в.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Elektrėnų savivaldybė, Pastrėvio seniūnija
Toleikių k.
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