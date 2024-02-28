деревня Знаменское, деревня Знаменское, Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Знаменское

Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
3837Знаменское, с. вл.при р. Кадке.401237176187Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Мышкинский уезд, Климатинская волость
15. Знаменское, село бывшее владельческое, при речке Корожечне, дворов 18, жителей 90, церковь православная, школа

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Климатинская волость
пг. Знаменский1839Знаменский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Угличский район
386073Знаменскоедеревня57°34'с.ш.37°52'в.д.O-37-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Угличский муниципальный район, Головинское сельское поселение
78646440396д Знаменскоедеревня
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