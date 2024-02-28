деревня Акулово, деревня Акулово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Акулово

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Реквизская сказка о государственных крестьянах дер. Окулово Семенковской вол. Вологодского у. Вологодской г. за 1851 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опи Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
508Окулово, сц. вл.при пруде.1511277
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Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Рабоче-Крестьянский сельсовет
Окулово 1143б. усадьбаЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 19 км. Летнее: —.Зимнее: 19 км. Летнее: —.77

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247275Акуловодеревня59°17'с.ш.39°37'в.д.O-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Майское сельское поселение
19620441111д Акуловодеревня
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