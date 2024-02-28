деревня Тулуковщина, деревня Тулуковщина, Клинцовский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Тулуковщина

Клинцовский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Брянской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Суражский уезд
3425Тулуковщина, д. вл.при рч. Туросне.42739115131
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Суражский уезд
Д. Тулуковщина12Княгиня Варв. Голицына11039

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Суражский уезд, Тулуковская волость
1061. Тулуковщина, село бывшее владельческое, при речке Туросне, дворов 40, жителей 313, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, питейный Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Клинцовский район
68896Тулуковщинадеревня52°46'с.ш.32°06'в.д.N-36-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Клинцовский муниципальный район, Первомайское сельское поселение
15630467111д Тулуковщинадеревня
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