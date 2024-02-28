деревня Кротки, деревня Кротки, Чаусский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Кротки

Чаусский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Долговичская волость
59Дер. Кроткипроселочнойреч. КошанкеКротковск. с. о. 40119125Симоновск. прав. 7040
60Фол. Кроткипроселочнойреч. Кошанкекр. А. Федоровой, прав. 134Симоновск. прав. 7040

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Чаусский район, Путьковский сельсовет
д Кротки12

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Чаусский район, Осиновский сельсовет
д. Кротки13
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