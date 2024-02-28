деревня Московкино, деревня Московкино, Шаховская, Московская область (на 2019) — Familio

Московкино

Шаховская, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Волоколамский уезд
1806Московкино (Московина), д. вл.при безымянном ручье.2926124552
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Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Волоколамский уезд, Муриковская волость
Дер. Московкино3610Московско-Виндавская железная дорога, станция Шаховская. 910

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, рабочий посёлок Шаховская
40397Московкинодеревня56°04'с.ш.35°25'в.д.O-36-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Шаховская
46787000521д Московкинодеревня
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