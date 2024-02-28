агрогородок Синявка, агрогородок Синявка, Клецкий район, Минская область (на 2021) — Familio

Синявка

Клецкий район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Синявская волость
844. Синявка, местечко бывшее владельческое, дворов 24, жителей 144, волостное правление (уездный город в 69 верстах), 2 церкви православные, синагога, еврейский молитвен Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Синявская волость
Синявка, местечко869168213668
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Минская губерния, Слуцкий уезд, Синявская волость
местечко Синявка

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Клецкий район, Синявский сельсовет
д Синявка1404

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Клецкий район, Синявский сельсовет
аг. Синявка549
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