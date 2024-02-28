село Миклеушены, село Миклеушены, Страшенский район (на 2017) — Familio

Миклеушены

Страшенский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Молдовы

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Кишиневский уезд
139Миклеушены, с. мон.при ключах Быковца.4580230209Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Кишиневский уезд, Ворниченская волость
42. Миклеушты, село царан, при ручье Быковце, дворов 115, жителей 613, церковь православная, лавка

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Страшенский район
МиклеушеньMicleuşeni
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close