село Рымаровка, село Рымаровка, Одеська область (на 2018) — Familio

Рымаровка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Кошарская волость
664. Реймаровка, село бывшее владельческое, при урочище Балка, дворов 103, жителей 495, церковь православная, земская почтовая станция

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Тираспольский уезд, Малаештская 2-я волость
село Реймаровка (сельское общество)211402533935

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17212Римарівкаселоцентр сільської радир-н Окнянськийсільрада Римарівська
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