село Тарасьево, село Тарасьево, Лихвинский уезд, Калужская губерния (на 1913) — Familio

Тарасьево

Лихвинский уезд, Калужская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Лихвинский уезд
1387Тарасьево, с. вл.при рч. Жерновке.61612101105Церковь православная 1. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Лихвинский уезд, Тарасьевская волость
457. Тарасьево, село бывшее владельческое, при речке Жерновке, дворов 24, жителей 166, волостное правление (уездный город в 6 верстах)

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Калужская губерния, Лихвинский уезд, Тарасьевская волость
село Тарасьево
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