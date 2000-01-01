село Мертовщина, село Мертовщина, Городищенский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Мертовщина

Городищенский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
210Мертовщина (Богоявленское, Вадина Поляна), с. вл.при р. Вяде.264088331365Церковь православная 1. Фабрика суконная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Лопуховская (I-го стана) волость
110. Мертовщина (Богоявленское), село бывшее владельческое, при речке Вяде, дворов 119, жителей 744, церковь православная, школа, ярм. в июне
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