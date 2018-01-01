село Малая Обуховка, село Малая Обуховка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Малая Обуховка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
2969Малая Обуховка, д. вл. и казач.при р. Псле.371485240267

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Савинская волость
676. Малая Обуховка, деревня бывшая государственная, при реке Псле, дворов 89, жителей 515, питейный дом, кзн., 4 ветряных мельницы

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Савинская волость
4.0Малая Обуховка деревняМало-Обуховское козаков83897101223298316614

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17864Мала Обухівкаселор-н Гадяцькийсільрада Лисівська
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