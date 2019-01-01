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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
182Белый Колодезь (Дайменка), д. вл.при р. Цне.16948221224
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
17. Бел Колодезь (Дамейка, Волковка), деревня бывшая владельческая, при реке Цне, дворов 103, жителей 543
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Белый Колодезь (деревня)9Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
292127Белый Колодецдеревня52°55'с.ш.35°49'в.д.N-36-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54655428126д Белый Колодецдеревня