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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
511Землянская, слоб. каз.при р. Тихой Сосне.½42½197269604
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
146. Землянская, слобода бывшая государственная, при речке Тихой Сосне, дворов 267, жителей 1713, больница, кирпичный завод, винокуренный завод
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Землянская (Землянщина).7252слободаЗемлянскаго2921746