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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
644Максимовка, с. вл. и казач.при рч. Груне.12481297392Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Гадячский уезд
С. Рымаровка, Максимовка, Красная Лука и хутор Цымбалов4Марья Петр. Белецкая130—32
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
110. Максимовка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Груни, дворов 78, жителей 510, церковь православная, питейный дом, ветряная мельница
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
11.0Максимовка селоРимаровское козаков311
11.0Максимовка селоРимаровское крестьян собственников 3-ье и 7-ое310
11.0Максимовка селоМаксимовское крестьян собственников 1-ое3106464—135222207253
11.0Максимовка селоМаксимовское крестьян собственников 2-ое3101616—22414586
11.0Максимовка селоХитцовское дворовых крестьян310
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17893Максимівкаселор-н Гадяцькийсільрада Римарівська