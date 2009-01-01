агрогородок Повитье, Кобринский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Повитье

Кобринский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ковельский уезд, Леликовская волость
779. Повитье, село бывшее государственное, при Ореховском водопровод. канале, дворов 197, жителей 1210, церковь православная, школа, 2 питейных дома

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Кобринский район, Повитьевский сельсовет
д Повитье1528

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Кобринский район, Повитьевский сельсовет
аг. Повитье753

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